《蒙面歌王》衛冕5次歌王的「精靈」果然是你！SJ圭賢：「成員們都猜到了 問過我好多次」
綜藝 2019年10月1日 星期二11:12 JiaJia
「精靈」出演《蒙面歌王》的期間，有許多網友表示：「不是粉絲，但一聽就知道是圭賢！」更何況是在一起活動這麼久的Super Junior成員們，怎麼可能不曉得啊～ #面具摘下來的那一刻 #銀赫和始源還在SNS留言 #不是說不是嗎
過去三個月通過MBC綜藝節目《蒙面歌王》成為第106代、第107代、第108代、第109代和第110代歌王的「歌唱妖精Genie」，於上週日（29日）摘下面具，他就是Super Junior圭賢。
圭賢發表出演感言。被問到印象最深刻的舞台，他回答：「我唱過的歌曲被許多人喜愛，十分感謝。而這些歌曲之中，還是最後唱的那首《惠呀》印象最深刻。這是想著鐘鉉所演唱的歌曲，雖然成為最後一場守擂戰，但能演唱這首歌非常幸福。」
他還提到入伍前很想出演《蒙面歌王》，擔心服兵役期間節目會停播。圭賢表示：「感謝節目如此長壽。」而Super Junior成員們是否曉得「精靈」就是圭賢？圭賢說：「大家都看出來了，還詢問我好幾次，我謊稱『那不是我』。但他們還是曉得，還讓我唱一小段我在節目上唱的歌，或者播放相關影片問我覺得如何。直到最後一刻我都裝做不知道，現在可以公開了覺得很好。」摘下面具當天，銀赫和始源也紛紛在SNS上給圭賢留言：「不是說不是嘛！」相當逗趣。
（圖片來源：SMTOWN）
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