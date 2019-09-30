沒想到纖瘦的IU也有「蜜腿時代」！而「蜜腿創始人」竟然不是U-IE

說起「蜜大腿」，大家的腦海裡是不是最先想到的是U-IE。
所謂「蜜大腿」就是形容雙腿猶如蜂蜜一樣，充滿光澤與彈性；同時腿部的曲線圓潤流暢、緊實勻稱有質感。 比起以往大部分女性憧憬的小細腿，「蜜大腿」更能散發令人心動的性感氣質。
U-IE還是After School時期的時候，「蜜大腿」就成了她的最佳代名詞，甚至因為她「蜜大腿」這個詞才火速躥紅，被廣大網民和粉絲所知道。 雙腿圓潤線條流暢，完全不是骨感美，而是性感的線條美。
但其實，還有一個人比在U-IE擁有蜜大腿稱號之前，已經是蜜腿代表了，她就是IU。 別看現在的IU瘦弱嬌小，2009年《BOO》時期還帶著嬰兒肥的IU其實也有點肉肉的，穿熱褲時更加明顯，完全不幹瘦，筆直的雙腿讓人真的很羡慕呢。 甚至有韓國網民稱IU才是「蜜大腿」的創世者。
不過有資深網友糾正稱，「蜜大腿」一詞最早使用要追溯到天上智喜的的Sunday，她才是真正的「創始人」，只是當時整團人氣並不高，才沒能讓「蜜大腿」火起來，直到碰上了AS時期的大勢U-IE~
「圖：PANN」
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