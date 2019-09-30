《西伯利亞先遣隊》李善均和金南佶設計「隱藏攝像機」，第一集就緊張精彩！

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tvN真的很會選人，這個綜藝陣容絕了~

tvN《西伯利亞先遣隊》已於26日首播，記錄李善均、金南佶、李相燁、高圭弼和金敏植一起搭乘世界最長（全程9288km）的西伯利亞列車，歷時12天11晚的列車沿途之旅，



金敏植是李善均親近的弟弟，高圭弼是金南佶親近的弟弟，忙內李相燁是旅行第5天才加入的，所以是兩個哥哥+兩個弟弟+一個忙內的配置。 因為親近，第一集就展現出了他們的默契和互動。



全員的車票交給了金敏植保管，在臨近上車之際，金敏植發現車票失蹤，心急如焚地翻遍所有行李都找不到，還跑回大廳尋找。 原來是李善均設計了「隱藏攝像機」，事前偷偷藏起了車票，目睹的金南佶也成了「共犯」，不知情的高圭弼也跟著被耍了XD



節目預告了之後還會不斷有「隱藏攝像機」，這檔旅遊綜藝要變成「絕對不能相信任何人」類型的懸疑電影了嗎？ 超級期待接下來的內容！

圖：tvN、IG@kimminsik0520、IG@hoduent

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