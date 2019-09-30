没想到纤瘦的IU也有「蜜腿时代」！而「蜜腿创始人」竟然不是U-IE

说起「蜜大腿」，大家的脑海里是不是最先想到的是U-IE。
所谓「蜜大腿」就是形容双腿犹如蜂蜜一样，充满光泽与弹性；同时腿部的曲线圆润流畅、紧实匀称有质感。 比起以往大部分女性憧憬的小细腿，「蜜大腿」更能散发令人心动的性感气质。
U-IE还是After School时期的时候，「蜜大腿」就成了她的最佳代名词，甚至因为她「蜜大腿」这个词才火速蹿红，被广大网民和粉丝所知道。 双腿圆润线条流畅，完全不是骨感美，而是性感的线条美。
但其实，还有一个人比在U-IE拥有蜜大腿称号之前，已经是蜜腿代表了，她就是IU。 别看现在的IU瘦弱娇小，2009年《BOO》时期还带著婴儿肥的IU其实也有点肉肉的，穿热裤时更加明显，完全不干瘦，笔直的双腿让人真的很羡慕呢。 甚至有韩国网民称IU才是「蜜大腿」的创世者。
不过有资深网友纠正称，「蜜大腿」一词最早使用要追溯到天上智喜的的Sunday，她才是真正的「创始人」，只是当时整团人气并不高，才没能让「蜜大腿」火起来，直到碰上了AS时期的大势U-IE~
「图：PANN」
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