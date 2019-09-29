【不定時更新！】１０月份有誰會來台灣跟大家見面呢？

看看這個月有誰來台灣跟大家見面吧～
１０月６日：Pentagon【2019 Pentagon World Tour [PRISM] in Taipei】
時間：下午6時
地點：TICC台北國際會議中心
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１０月１２日：丁海寅《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》
時間：下午6時
地點：TICC台北國際會議中心
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１０月１３日：李鎭赫【진혁：해 T.Y.F.L LEE JIN HYUK FAN MEETING IN TAIPEI】
時間：中午12:00
地點：TICC台北國際會議中心
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１０月２０日：車銀優【Cha Eun Woo 2019 Fan Meeting JUST ONE 10 MINUTE in Taipei】
時間：下午6時
地點：國立台灣大學綜合體育館一樓
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１０月３１日：swja鮮于貞娥×So!YoON!【《Hello, 初次見面》in Taipei】
時間：下午8時
地點：永豐Legacy Taipei音樂展演空間
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