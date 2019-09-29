【不定时更新！】１０月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

【不定时更新！】１０月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

明星   2019年9月29日   星期日08:45   韩星网  

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～

【不定时更新！】１０月份有谁会来港跟大家见面呢？

１０月６日：Pentagon【2019 Pentagon World Tour [PRISM] in Taipei】

时间：下午6时
地点：TICC台北国际会议中心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月１２日：丁海寅《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》

时间：下午6时
地点：TICC台北国际会议中心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月１３日：李鎭赫【진혁：해 T.Y.F.L LEE JIN HYUK FAN MEETING IN TAIPEI】

时间：中午12:00
地点：TICC台北国际会议中心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月２０日：车银优【Cha Eun Woo 2019 Fan Meeting JUST ONE 10 MINUTE in Taipei】

时间：下午6时
地点：国立台湾大学综合体育馆一楼

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月３１日：swja鲜于贞娥×So!YoON!【《Hello, 初次见面》in Taipei】

时间：下午8时
地点：永丰Legacy Taipei音乐展演空间

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻
留言/评论
主页 » 明星 » 【不定时更新！】１０月份有谁会来台湾跟大家见面呢？
© 2019 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 广告查询 免责声明 招募写手