【不定时更新！】１０月份有谁会来台湾跟大家见面呢？

看看这个月有谁来台湾跟大家见面吧～
１０月６日：Pentagon【2019 Pentagon World Tour [PRISM] in Taipei】
时间：下午6时
地点：TICC台北国际会议中心
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１０月１２日：丁海寅《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》
时间：下午6时
地点：TICC台北国际会议中心
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１０月１３日：李鎭赫【진혁：해 T.Y.F.L LEE JIN HYUK FAN MEETING IN TAIPEI】
时间：中午12:00
地点：TICC台北国际会议中心
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１０月２０日：车银优【Cha Eun Woo 2019 Fan Meeting JUST ONE 10 MINUTE in Taipei】
时间：下午6时
地点：国立台湾大学综合体育馆一楼
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１０月３１日：swja鲜于贞娥×So!YoON!【《Hello, 初次见面》in Taipei】
时间：下午8时
地点：永丰Legacy Taipei音乐展演空间
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