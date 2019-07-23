深情藥師丁海寅來囉! 10/12來台與你擊掌

深情藥師丁海寅來囉! 10/12來台與你擊掌

KPOP   2019年7月23日   星期二12:44   Erin  

有南韓「國民年下男」之稱的演員丁海寅即將來台囉！在多部電視劇中表現出色的他相信追劇的大家都不陌生。去年丁海寅首次來台舉辦見面會，感受到粉絲滿滿的熱情，今年將二次來台和粉絲同歡。

2016年以《孤單又燦爛的神－鬼怪》的初戀學長泰希歐巴打開知名度，2017年陸續出演《當你沈睡時》《機智牢房生活》也有不同出色表現，2018年出演《經常請吃飯的漂亮姐姐》更成為姊姊們的「理想情人」，獲封「國民年下男」。今年出演《春夜》飾演溫柔耿直的單親爸爸，播出後在韓國的網上話題性始終排名在一、二位高居不下，劇中真實呈現人性與貼近生活的愛情觀，引起許多網友、觀眾們的共鳴。最近他與鬼怪新娘金高銀的新電影《愉悅的音樂專輯》也將在韓國上映。

丁海寅將於10月12日(六)在TICC台北國際會議中心舉辦《2019 JUNG HAE IN ‘ONE SUMMER NIGHT’ FAN MEETING IN TAIPEI》，活動門票將於8月11日(日) 下午兩點在ibon售票網站及全台7-11 ibon機台準時開賣，活動票價為NT$ 2800 / 3600 / 4600 元。丁海寅將和全場購票粉絲一一近距離擊掌，還有機會抽中和丁海寅合照(十人一組)､親筆簽名拍立得等好康福利，相關活動訊息請密切注意全星秀專頁。https://www.facebook.com/starshowaaa/

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 深情藥師丁海寅來囉! 10/12來台與你擊掌
© 2019 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手