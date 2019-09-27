電視劇話題性總排行「新劇」佔滿TOP.10，大家on檔哪幾部了呢？

連「電視劇演員」的話題性也幾乎都被【新劇】佔滿了，大家快來更新自己的全新韓劇進度，為你想支持的戲應援吧～！
▼首先恭喜 JTBC《花黨：朝鮮婚姻工作所》奪下電視劇話題性的冠軍，但這齣劇的評價較為兩極化，雖然討論度高，但對於劇情批評的聲浪也不小，而朴志訓雖然不是男主角，亮眼的表現也奪下演員榜的一位，人氣非常高。
（此話題性排行榜為韓國 GOODDATA 調查公司無論好壞，能引發話題的關鍵詞 TOP.10 排行榜。）
▼SBS《浪客行》也是開播就奪下二位，好評居多，動作戲相當精采，裴秀智與李昇基分別登上演員榜的二、三位。
＊ 9月第三週的「電視劇」話題性TOP.10：
1．《花黨：朝鮮婚姻工作所》→新劇入榜
2．《浪客行》（VAGABOND）→新劇入榜
3．《阿斯達年代記》▽１（完結）
4．《山茶花開時》→新劇入榜
5．《很便宜，千里馬超市》→新劇入榜
6．《他人即地獄》▽２
7．《浪漫的體質》▽４
8．《我世上最漂亮的女兒》▽２（完結）
9．《秘密精品店》（Secret Boutique）→新劇入榜
10．《新入史官丘海昤》▲４（9月26日才完結）
▼還有 KBS《山茶花開時》、tvN《很便宜，千里馬超市》、SBS《秘密精品店》等新劇皆在開播擠進TOP.10，題材都相當不同，不曉得大家對哪一類型比較有興趣呢？
＊ 9月第三週的「電視劇演員」話題性 TOP.10：
1．朴志訓《花黨》→新劇入榜
2．裴秀智《浪客行》→新劇入榜
3．李昇基《浪客行》→新劇入榜
4．孔曉振《山茶花開時》→新劇入榜
5．姜河那《山茶花開時》→新劇入榜
6．金宣兒《秘密精品店》→新劇入榜
7．宋仲基《阿斯達年代記》▽４（完結）
8．金旻載《花黨》→新劇入榜
9．孔升妍《花黨》→新劇入榜
10．池昌旭《請融化我吧》→新劇入榜（9月28日才開播）
（圖自：官方劇照）
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