电视剧话题性总排行「新剧」占满TOP.10，大家on档哪几部了呢？

连「电视剧演员」的话题性也几乎都被【新剧】占满了，大家快来更新自己的全新韩剧进度，为你想支持的戏应援吧～！
▼首先恭喜 JTBC《花党：朝鲜婚姻工作所》夺下电视剧话题性的冠军，但这出剧的评价较为两极化，虽然讨论度高，但对於剧情批评的声浪也不小，而朴志训虽然不是男主角，亮眼的表现也夺下演员榜的一位，人气非常高。
（此话题性排行榜为韩国 GOODDATA 调查公司无论好坏，能引发话题的关键词 TOP.10 排行榜。）
▼SBS《浪客行》也是开播就夺下二位，好评居多，动作戏相当精采，裴秀智与李升基分别登上演员榜的二、三位。
＊ 9月第三周的「电视剧」话题性TOP.10：
1．《花党：朝鲜婚姻工作所》→新剧入榜
2．《浪客行》（VAGABOND）→新剧入榜
3．《阿斯达年代记》▽１（完结）
4．《山茶花开时》→新剧入榜
5．《很便宜，千里马超市》→新剧入榜
6．《他人即地狱》▽２
7．《浪漫的体质》▽４
8．《我世上最漂亮的女儿》▽２（完结）
9．《秘密精品店》（Secret Boutique）→新剧入榜
10．《新入史官丘海昤》▲４（9月26日才完结）
▼还有 KBS《山茶花开时》、tvN《很便宜，千里马超市》、SBS《秘密精品店》等新剧皆在开播挤进TOP.10，题材都相当不同，不晓得大家对哪一类型比较有兴趣呢？
＊ 9月第三周的「电视剧演员」话题性 TOP.10：
1．朴志训《花党》→新剧入榜
2．裴秀智《浪客行》→新剧入榜
3．李升基《浪客行》→新剧入榜
4．孔晓振《山茶花开时》→新剧入榜
5．姜河那《山茶花开时》→新剧入榜
6．金宣儿《秘密精品店》→新剧入榜
7．宋仲基《阿斯达年代记》▽４（完结）
8．金旻载《花党》→新剧入榜
9．孔升妍《花党》→新剧入榜
10．池昌旭《请融化我吧》→新剧入榜（9月28日才开播）
（图自：官方剧照）
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