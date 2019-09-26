李秀滿：SM將以SuperM為起點，和Marvel、CAA合作打造文化宇宙！
KPOP 2019年9月26日 星期四13:00 ZJM
SM的文化世界觀要更加壯大了嗎？
SM李秀滿出席了25日舉辦的第20屆世界知識論壇並且發表了演講，談及SM目前追崇的Culture Technology，即文化和科技的結合。
李秀滿：「為了順應AI技術的變化趨勢，SM和美國Capitol Music Group合作推出國際化project組合SuperM。 SuperM不是僅僅在SM呈現的故事，而是通過無限的合作，東西方文化交融，從而形成一個全新的世界觀。 請一起見證SM積累的Culture Technology在美國文化中，會運達到什麼結果。 」
李秀滿：「我想將音樂定義為綜合藝術，和Marvel、CAA、Global Citizen等合作打造文化宇宙（CULTURE UNIVERSE），夢想著這個文化宇宙的中心是韓國。 SM將會和Marvel合作，我作為製作人將會全面指導製作，將會以SM藝人們的個性特徵為基礎去創造故事，也可能發表蘊含Marvel靈感的歌曲。」
圖：SM Entertainment
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看粉墨、twice、防彈團全世界撈透透～爺爺心裡的痛跟塞只有醫生能夠懂啊
1小時前
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Marion Fok superM AND marvel??? I guess they need iron man to go against bts and bighit lol
59分前