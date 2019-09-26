李秀满：SM将以SuperM为起点，和Marvel、CAA合作打造文化宇宙！
KPOP 2019年9月26日 星期四13:00 ZJM
SM的文化世界观要更加壮大了吗？
SM李秀满出席了25日举办的第20届世界知识论坛并且发表了演讲，谈及SM目前追崇的Culture Technology，即文化和科技的结合。
李秀满：「为了顺应AI技术的变化趋势，SM和美国Capitol Music Group合作推出国际化project组合SuperM。 SuperM不是仅仅在SM呈现的故事，而是通过无限的合作，东西方文化交融，从而形成一个全新的世界观。 请一起见证SM积累的Culture Technology在美国文化中，会运达到什么结果。 」
李秀满：「我想将音乐定义为综合艺术，和Marvel、CAA、Global Citizen等合作打造文化宇宙（CULTURE UNIVERSE），梦想著这个文化宇宙的中心是韩国。 SM将会和Marvel合作，我作为制作人将会全面指导制作，将会以SM艺人们的个性特徵为基础去创造故事，也可能发表蕴含Marvel灵感的歌曲。」
图：SM Entertainment
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看粉墨、twice、防彈團全世界撈透透～爺爺心裡的痛跟塞只有醫生能夠懂啊
1小时前
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Marion Fok superM AND marvel??? I guess they need iron man to go against bts and bighit lol
59分前