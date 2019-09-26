電影《82年生的金智英》將於下月（10月）上映！片方公開鄭裕美劇照、花絮照
電影 2019年9月26日 星期四08:45 JiaJia
由鄭裕美、孔劉主演的新電影《82年生的金智英》，將於下月（10月）上映。該部作品改編自暢銷近百萬本的同名小說，無疑是今年（2019年）下半年期待作之一。
《82年生的金智英》改編自趙南珠作家熱銷近百萬本的同名小說，是以這個時代令人感同身受並促使大家進行共同思考的故事為基礎製作的電影。由多次合作的鄭裕美、孔劉主演，兩人在片中飾演「夫妻」。作品將於下月（10月）在韓上映，臺灣影院也確定能看到。
先前，片方公開女主角的個人海報。本月（9月）30日11時（韓國時間）將舉行製作發佈會，導演金道英、鄭裕美和孔劉均會出席。
昨日（25日），片方也公開女主角劇照及幕後花絮照。鄭裕美所飾演的「金智英」，是非常平凡的30多歲女性。過著平庸生活的她，可說是大家生活中常見的角色。某天，她的言行舉止突然變得和自己的媽媽、姐姐一樣。就像被附身般，完全變成另外一個人…
（圖片來源：LOTTE Entertainment）
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