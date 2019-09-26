繼「蘿蔔腿」之後建厚又多了一個新魅力點！無敵萌～♥ 這可是隱藏的秘密啊XD
明星 2019年9月26日 星期四08:00 Rui
《超人回來了》中朴柱昊家的「豬豬」建厚人氣越來越旺了，甚至有趕超天使姐姐娜恩的趨勢，看著他從肉糰子長成肉糰子PLUS，姨母粉們表示很欣慰。
大家是因為什麼被建厚圈粉的呢？ 是他那頭蓬鬆卷翹的頭髮，不知所云的嬰語，還是肉肉的小新腮幫，隨時隨地散發出的微笑，亦或是最著名的無腳踝蘿蔔腿呢？ 總之，別看建厚才2歲，但已經是一個越挖越有魅力的寶藏男孩了，不對，是寶藏寶寶了~
最近小編又發現了一個建厚的新萌點，和蘿蔔腿有異曲同工之妙，讓人一看心就不由自主地融化！ 還記得讓建厚一怒成名的「憤怒手刀」嗎？ 真的是百看不厭啊~
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逐漸地姨母粉們發現建厚的小肉手太有特點了，小手肉呼呼的不說，手指也短短胖胖的，尤其是小拇指更是袖珍。 每次做手勢時，小拇指還十分淘氣地離開其他幾個手指，獨自豎在一旁，可能是肉肉太多，阻擋了小拇指和其他幾個手指兄弟的碰面，哈哈哈哈哈~
當建厚的殺人微笑碰上肉肉的小手，建厚的殺傷力就全開，瞬間融化姨母粉的心。
「圖：《超人回來了》」
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