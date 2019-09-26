电影《82年生的金智英》将於下月（10月）上映！片方公开郑裕美剧照、花絮照
电影 2019年9月26日 星期四08:45 JiaJia
由郑裕美、孔刘主演的新电影《82年生的金智英》，将於下月（10月）上映。该部作品改编自畅销近百万本的同名小说，无疑是今年（2019年）下半年期待作之一。
《82年生的金智英》改编自赵南珠作家热销近百万本的同名小说，是以这个时代令人感同身受并促使大家进行共同思考的故事为基础制作的电影。由多次合作的郑裕美、孔刘主演，两人在片中饰演「夫妻」。作品将於下月（10月）在韩上映，台湾影院也确定能看到。
先前，片方公开女主角的个人海报。本月（9月）30日11时（韩国时间）将举行制作发布会，导演金道英、郑裕美和孔刘均会出席。
昨日（25日），片方也公开女主角剧照及幕后花絮照。郑裕美所饰演的「金智英」，是非常平凡的30多岁女性。过著平庸生活的她，可说是大家生活中常见的角色。某天，她的言行举止突然变得和自己的妈妈、姐姐一样。就像被附身般，完全变成另外一个人…
（图片来源：LOTTE Entertainment）
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