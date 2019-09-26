仿佛在看大衛雕塑在走T臺！2019最帥的殺人魔：李棟旭的神仙顏值引全網舔屏♥

李棟旭，這什麼神仙美男，快四十歲的人，怎麼還跟二十歲的小鮮肉一樣，究竟吃了多少防腐劑？
9月24日，作為Chanel香奈兒男妝代言人的李棟旭出席了在首爾舉辦的品牌活動，一亮相就引得全場尖叫！
李棟旭身高184cm的身高，寬肩窄腰，線條硬朗，身材比例也是十分的優越，真的是什麼風格都能完美Hold住。當天他身穿黑色西裝亮相，內搭白襯衣、黑領帶，服裝雖然不出彩，但完全遮擋不住他的明星光芒。黑色漆皮鞋和褲腳之間露出一小節皮膚，給端正的西服Look增添了一縷不經意的壞男人味道。
尤其是李棟旭當天的髮型，頭髮微捲，瀏海分在額頭的兩邊，髮梢弧度正好遮住顴骨，讓整體造型完成度倍增，頭髮下透出的迷離眼神，直叫人深陷。
李棟旭明明都快奔四了，不少同齡大叔都在油膩邊緣試探時，他卻好像凍結了時間一般，男人味十足的同時還不缺少年感，哪怕是站在白色布幕前，都白到發光。全身還散發著欲拒還迎的性感和乾淨清新這兩股明明相悖的複雜氣息，帥得讓人移不開視線。
難怪不少人看了照片都紛紛大讚：「真人版大衛雕塑」、「大衛雕塑活了」、「神仙顏值」等。
「圖：TD」
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