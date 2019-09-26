連續兩年在「百想」擔任MC並合作…朴寶劍、裴秀智有望在新電影中飾演「情侶」！
電影 2019年9月26日 星期四09:01 JiaJia
《晚秋》導演金泰勇目前正在準備新電影《Wonderland》，目前崔宇植、湯唯、裴秀智和朴寶劍都收到出演提案。值得注意的是，若朴寶劍和裴秀智確定出演，兩人將在片中飾演情侶，引發關注。
《Wonderland》是金泰勇導演繼《晚秋》後睽違8年的新作品。據相關人士透露，該片有著新鮮的劇情和角色，待選角完成後將投入拍攝。據目前的消息顯示，崔宇植、湯唯（金泰勇之妻）、裴秀智和朴寶劍收到出演提案。
值得注意的是，朴寶劍和裴秀智曾連續兩年一同主持「百想藝術大賞」。若兩人確定出演《Wonderland》，將在片中飾演情侶。這也是他們首次在影劇作品中相遇，令人期待。
劇迷和業界相當關注兩位演員的化學反應。曾有網友「混剪」朴寶劍與裴秀智的影劇作品，成為《2018宮》；他們先前也同時收到過《狐狸新娘星》（曾經名為《仁川機場的人們》）的出演提案。
（圖片來源：KSD、TVDaily）
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