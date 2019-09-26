连续两年在「百想」担任MC并合作…朴宝剑、裴秀智有望在新电影中饰演「情侣」！
电影 2019年9月26日 星期四09:01 JiaJia
《晚秋》导演金泰勇目前正在准备新电影《Wonderland》，目前崔宇植、汤唯、裴秀智和朴宝剑都收到出演提案。值得注意的是，若朴宝剑和裴秀智确定出演，两人将在片中饰演情侣，引发关注。
《Wonderland》是金泰勇导演继《晚秋》后睽违8年的新作品。据相关人士透露，该片有著新鲜的剧情和角色，待选角完成后将投入拍摄。据目前的消息显示，崔宇植、汤唯（金泰勇之妻）、裴秀智和朴宝剑收到出演提案。
值得注意的是，朴宝剑和裴秀智曾连续两年一同主持「百想艺术大赏」。若两人确定出演《Wonderland》，将在片中饰演情侣。这也是他们首次在影剧作品中相遇，令人期待。
剧迷和业界相当关注两位演员的化学反应。曾有网友「混剪」朴宝剑与裴秀智的影剧作品，成为《2018宫》；他们先前也同时收到过《狐狸新娘星》（曾经名为《仁川机场的人们》）的出演提案。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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