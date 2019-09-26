仿佛在看大卫雕塑在走T台！2019最帅的杀人魔：李栋旭的神仙颜值引全网舔屏♥

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李栋旭，这什么神仙美男，快四十岁的人，怎么还跟二十岁的小鲜肉一样，究竟吃了多少防腐剂？

9月24日，作为Chanel香奈儿男妆代言人的李栋旭出席了在首尔举办的品牌活动，一亮相就引得全场尖叫！

李栋旭身高184cm的身高，宽肩窄腰，线条硬朗，身材比例也是十分的优越，真的是什么风格都能完美Hold住。当天他身穿黑色西装亮相，内搭白衬衣、黑领带，服装虽然不出彩，但完全遮挡不住他的明星光芒。黑色漆皮鞋和裤脚之间露出一小节皮肤，给端正的西服Look增添了一缕不经意的坏男人味道。



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尤其是李栋旭当天的发型，头发微卷，浏海分在额头的两边，发梢弧度正好遮住颧骨，让整体造型完成度倍增，头发下透出的迷离眼神，直叫人深陷。



李栋旭明明都快奔四了，不少同龄大叔都在油腻边缘试探时，他却好像冻结了时间一般，男人味十足的同时还不缺少年感，哪怕是站在白色布幕前，都白到发光。全身还散发著欲拒还迎的性感和干净清新这两股明明相悖的复杂气息，帅得让人移不开视线。



难怪不少人看了照片都纷纷大赞：「真人版大卫雕塑」、「大卫雕塑活了」、「神仙颜值」等。

「图：TD」

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