新劇《意外發現的一天》倒數七天！最新預告終於看清楚五位鮮肉演員的臉啦～
韓劇 2019年9月25日 星期三11:27 MiJimin
【最新預告】暑假結束後，最期待的就是這部奇幻校園愛情劇了《意外發現的一天》，10月2日（下週三）首播。（終於看清楚預告中李在旭的臉了XD，少女心準備大爆發！）
MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出）近日再度公開了最新版本的預告，這次等於是將五位小鮮肉演員的臉看清，不再快速帶過。
《意外發現的一天》改編自人氣網漫，講述患有心臟病的女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。「端午」某天忽然意識到自己只是漫畫中的配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，過程中遇上了沒有名字像路人甲一般的男高中生「13號」（SF9路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。
▼故事集中在金惠允&路雲的配對上，還有漫畫裡「斯里高中」的A4帥哥團李在旭、鄭建柱、金勇大、李泰利…是少女們追捧的對象，再加上李娜恩是漫畫中真正的女主人公，各種高顏配對都讓人非常期待：（這預告速度，還是調整成0.75倍速，看得更清楚～XDDD）
預告中「這裡是漫畫書的世界啊～」、「眼睛看到的不一定是全部。」、「我就是我，銀端午，我才是真實存在的！」等台詞，主要圍繞在女主金惠允探索真實與虛幻的世界，也是尋找出真正自我的一段探險旅程，以幽默風趣的拍攝方式來表達，相當值得期待！
想看更詳細的人物介紹，可「按此」觀看！新劇《意外發現的一天》將在10月2日（三）的 20:55 首播。
（圖自：官方劇照）
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