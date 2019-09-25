SM預告明年推出新的男團&女團！ 下半年EXO&NCT&Red Velvet接連回歸
KPOP 2019年9月25日 星期三12:11 Sani
SM公司因為部分事業專案長期赤字，近來與股東關係略顯緊張，現任社長金英敏接受採訪時透露了未來的一些規劃，其中就包括明年會推出新團的計畫！
SM創始人李秀滿目前在公司擔任會長兼總製作人，運營著名為「LIKE企劃」的個人事業，近10年間從SM拿取了816億韓元的資金，隨著股東增多，矛盾也不斷加劇。
對此，從2005年開始擔任公司代表的金英敏表示：「製作費跟盈利相比的話看起來很多，但實際上放在成本中只占5~8%。 SM支出40~45%作為歌手的版權稅，20~25%作為專輯製作費，因此認為給了（給李秀滿）恰當的支付。 」
同時，金英敏也談及了部分赤字業務：「已確立外食業復興改善案等，探索具體的預防赤字的方案。 如果最遲明年底仍無法確實改善，就進行調整，不排除出售的可能。 」
對於今年第二季度營業成績欠佳，金英敏表示公司的發力點將集中在下半年：「上半年的專輯銷量為127萬張，但7~8月就超過了這數位。 下半年還有EXO、NCT、Red Velvet等的正規專輯，年度銷售額的增加不會有問題。 明年還將推出新的男女偶像組合。 」
此外金英敏還透露了SM對未來的展望，表示一開始只是想把公司做成大型唱片行，但隨著手機和數位時代的到來，「演藝企劃社的可能性變得愈加無限，外國將此稱為『360度business』，就像Youtuber做各種事業一樣， 演藝企劃社也可以通過旗下的名人做很多事。 」
（圖源：SM Ent.）
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留言/評論
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Ying-chun Pan能說鬆一口氣嗎
1小時前
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SM好好經營自家愛豆藝人娛樂這一塊吧🙏 別再亂收購一堆公司👎😒想賺錢但遇到事情也會賠錢呀... 希望新男團還是NCT系列吧(不管是小分隊 重組組員的夢隊或者21成員一起活動都好) 讓NCT變大勢站穩腳步呀🙏👌 還有從10月開始不只這三團回歸 還有SuperM+SJ的活動呢😑
1小時前
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希望新女團春天就出道吧 不要像前面sm三女團都年中才出道
1小時前