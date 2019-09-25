EXO世勳換髮色比翻書還快！4天3個顏色帥出新天際～♥
明星 2019年9月25日 星期三09:00 Rui
EXO剛出道時，發色變化最頻繁的就是忙內世勳了。 現在，已經出道多年的他們，髮色變化最快的依舊是世勳！
世勳那張帥氣白皙的臉蛋，好像所有發色都是為他精心為他打造的一樣，仿佛沒有他駕馭不了的髮色，那種常人避而不見的綠色，大紅色，哪怕是一頭五顏六色他都能完美的駕馭了。
9月19日，EXO經由仁川機場出國前往泰國曼谷舉辦演唱會，當時的世勳還是一頭黑髮。
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沒想到就在第二天，也就是9月20日的泰國首場演唱會上，我們看到的世勳就已經換了髮色，這次是橘色，和他的麥克風是一個色系。 從氣質高冷的貴公子立刻變成了痞帥小哥哥。
9月21日的第二場演唱會依舊維持了橘色頭髮~
然而9月22日，也就是第三天的演唱會，我們看到了什麼？ 世勳又又又又換髮色了，橘色變成了時髦的煙灰銀色，俗稱「奶奶灰」，灰發色也非常適合他，瀏海乾淨俐落地分在兩側，露出清晰的輪廓和深邃的五官，髮色絲毫沒有影響到他的顏值，反而更顯冷峻。
論換髮色的速度，誰能比得過世勳？
「圖：PANN」
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