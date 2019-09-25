EXO世勋换发色比翻书还快！4天3个颜色帅出新天际～♥
明星 2019年9月25日 星期三09:00 Rui
EXO刚出道时，发色变化最频繁的就是忙内世勋了。 现在，已经出道多年的他们，发色变化最快的依旧是世勋！
世勋那张帅气白皙的脸蛋，好像所有发色都是为他精心为他打造的一样，仿佛没有他驾驭不了的发色，那种常人避而不见的绿色，大红色，哪怕是一头五颜六色他都能完美的驾驭了。
9月19日，EXO经由仁川机场出国前往泰国曼谷举办演唱会，当时的世勋还是一头黑发。
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没想到就在第二天，也就是9月20日的泰国首场演唱会上，我们看到的世勋就已经换了发色，这次是橘色，和他的麦克风是一个色系。 从气质高冷的贵公子立刻变成了痞帅小哥哥。
9月21日的第二场演唱会依旧维持了橘色头发~
然而9月22日，也就是第三天的演唱会，我们看到了什么？ 世勋又又又又换发色了，橘色变成了时髦的烟灰银色，俗称「奶奶灰」，灰发色也非常适合他，浏海干净俐落地分在两侧，露出清晰的轮廓和深邃的五官，发色丝毫没有影响到他的颜值，反而更显冷峻。
论换发色的速度，谁能比得过世勋？
「图：PANN」
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