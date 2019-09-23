《阿斯達年代記》完結收視無法再突破，忠實觀眾仍希望可以有第二季
韓劇 2019年9月23日 星期一13:30 MiJimin
分成1.2.3部的《阿斯達年代記》第一季就這樣結束了，但面對結局，觀眾們只想問：「第二季何時播出？」對於第二季，官方也釋出了消息…。
tvN 熱門週末劇《阿斯達年代記》在昨日迎來了大結局，全18集共分成3部播出，而收視率一直都相當平均的維持在6%~7%左右的成績，但對於投資了巨額製作&實力派演員群聚的情況來說，這個成績並不理想。（最後一集 AGB 收視率 7.4%，雖成績不俗，但也未到大熱門的程度，前一檔《德魯納酒店》結局就衝到了12%。）
許多人還是將此成績，歸納於太過複雜的世界觀，但忠實觀眾依舊對此劇給出好評居多，因為越追到後面，就越能感受到這齣劇的魅力，演員們的表現更是好的沒話說，在看完整齣劇的結局後，是比較明顯地在為第二季鋪成的感覺。
而韓國各媒體也報導tvN的確有計劃要製作第2季，但製作等相關內容都還在討論中，也需要觀眾們的支持才有辦法延續下去，相關人士也透露製作第2季的可能性相當高，也可以說是至少要製作到第4部，才能確保新的收益，畢竟在演員和場景等攝影棚等製作花費已相當可觀。
（圖自：官方劇照）
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