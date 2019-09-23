《阿斯达年代记》完结收视无法再突破，忠实观众仍希望可以有第二季
韩剧 2019年9月23日 星期一13:30 MiJimin
分成1.2.3部的《阿斯达年代记》第一季就这样结束了，但面对结局，观众们只想问：「第二季何时播出？」对於第二季，官方也释出了消息…。
tvN 热门周末剧《阿斯达年代记》在昨日迎来了大结局，全18集共分成3部播出，而收视率一直都相当平均的维持在6%~7%左右的成绩，但对於投资了巨额制作&实力派演员群聚的情况来说，这个成绩并不理想。（最后一集 AGB 收视率 7.4%，虽成绩不俗，但也未到大热门的程度，前一档《德鲁纳酒店》结局就冲到了12%。）
许多人还是将此成绩，归纳於太过复杂的世界观，但忠实观众依旧对此剧给出好评居多，因为越追到后面，就越能感受到这出剧的魅力，演员们的表现更是好的没话说，在看完整出剧的结局后，是比较明显地在为第二季铺成的感觉。
而韩国各媒体也报导tvN的确有计划要制作第2季，但制作等相关内容都还在讨论中，也需要观众们的支持才有办法延续下去，相关人士也透露制作第2季的可能性相当高，也可以说是至少要制作到第4部，才能确保新的收益，毕竟在演员和场景等摄影棚等制作花费已相当可观。
（图自：官方剧照）
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