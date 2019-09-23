EXO 第五支破兩億 MV 出爐！一鏡到底代表作〈Overdose〉

EXO 第五支破兩億 MV 出爐！一鏡到底代表作〈Overdose〉

KPOP   2019年9月23日   星期一13:14   施乃琪  

EXO 這週就要來到台北開唱，愛麗們應該都開始複習舊歌了吧？因為又有經典 MV 突破觀看次數門檻啦！

在今天（23 日）清晨五點半左右，EXO 的 “Overdose” 韓文版 MV 觀看次數突破了兩億人次，成為他們的第五支破兩億 MV。

目前 EXO 以觀看次數逼近三億次的 “Monster” 為首，共有 “Call Me Baby”、”Ko Ko Bop”、”Growl” 和 “Overdose” 五支破兩億 MV，以及 “Love Shot”、””Tempo”、”Wolf”⋯⋯等破億 MV。

另一方面，EXO 上個週末在曼谷舉行了《EXO PLANET #5 - EXplOration - in BANGKOK》，睽違一年半的這三場演出門票全數售罄，延續了 EXO 出道以來在泰國開唱的清一色完售紀錄。


（照片與影片來源：SM Entertainment）

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