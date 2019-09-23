EXO 第五支破两亿 MV 出炉！一镜到底代表作〈Overdose〉
KPOP 2019年9月23日 星期一13:14 施乃琪
EXO 这周就要来到台北开唱，爱丽们应该都开始复习旧歌了吧？因为又有经典 MV 突破观看次数门槛啦！
在今天（23 日）清晨五点半左右，EXO 的 “Overdose” 韩文版 MV 观看次数突破了两亿人次，成为他们的第五支破两亿 MV。
目前 EXO 以观看次数逼近三亿次的 “Monster” 为首，共有 “Call Me Baby”、”Ko Ko Bop”、”Growl” 和 “Overdose” 五支破两亿 MV，以及 “Love Shot”、””Tempo”、”Wolf”⋯⋯等破亿 MV。
另一方面，EXO 上个周末在曼谷举行了《EXO PLANET #5 - EXplOration - in BANGKOK》，睽违一年半的这三场演出门票全数售罄，延续了 EXO 出道以来在泰国开唱的清一色完售纪录。
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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