《Running Man》超强「团体群舞」终於完整公开，RM 成员们真的太帅气了！
综艺 2019年9月23日 星期一12:25 MiJimin
这支舞完全没有休息空间，每秒钟都是亮点，看完真的会感动想哭啊～！
SBS 长寿综艺节目《Running Man》迎来了韩国粉丝见面会的最终回，其中被成员们认为是不可能的任务－团体群舞，终於在最新一集（9月23日／EP.469）的节目完整公开。
「团体群舞」这项表演环节邀请到了知名舞蹈老师 Lia Kim 来指导，从无到有的一步步耐心教会大家动作，把当初成员们认为是不可能的表演，真正呈现到了观众们前，真的是非常感动。
▼由刘在锡、池锡辰、金钟国、HAHA、宋智孝、李光洙、梁世灿、全昭旻等人一起表演「团体群舞」的完整影片，这段时间真的辛苦所有成员们了～TAT：
这一期节目除了「团体群舞」外，还有歌手与RM成员们的合作舞台，关於粉丝见面会的集数为连续三周播出，分别是9月8日（EP.467）、15日（EP.468）、22日（EP.469）三集。
团舞中，大家印象最深刻的亮点是什么呢～！？
（图自：SBS Running Man）
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