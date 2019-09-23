韓劇《浪漫的體質》置入按摩椅，導演&編劇趁機表達心中的無奈？XD
韓劇 2019年9月23日 星期一10:00 MiJimin
這麼有趣的電視劇，居然只剩兩集可看了～！TAT（置入真的好重要）
JTBC 熱門金土劇《浪漫的體質》（每週五、六播出）上週末播出的第14集中，巧妙卻又刻意的置入按摩椅，還附上說明讓觀眾明白置入的重要性與難處，又引起了網上的一番討論。
《浪漫的體質》以製作電視劇的環境為素材，看了這部劇的觀眾們，也藉此了解更多在製作電視劇時的流程與生態，而最新一集就討論到了「置入」與「贊助」這些事情。
電視劇製作公司的新人（孔明 飾），希望電視劇導演（安宰弘 飾）可以置入按摩椅，但導演認為劇中角色並不是有錢人家，忽然在家裡放一個高單價的按摩椅會相當突兀，還抱怨了一下他明白要有PPL（間接植入廣告）才有辦法好好運作電視劇的拍攝（才能成功拿到廣告商的資金贊助）。
▼此段特別提到「置入」的影片：
▼新人因此提供了一個 idea 給導演，兩人開始了對於置入按摩椅的幻想，幻想中兒子抱怨覺得太無聊，媽媽說自己已經準備好了（兩人還刻意展現了爛演技XD，台詞也異常生硬），結果媽媽自己默默坐上按摩椅享受，還說一定要坐滿15秒，就這樣成功完成置入了，哈哈哈！！！
完成了按摩椅置入後，又加碼置入了飲料（這個大家一定很常見吧XDDD），只能說任何置入放在這齣劇裡，都變得合理又搞笑啊～！
（圖自：JTBC Drama）
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留言/評論
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廣告置入插得巧妙我會替編劇拍手，插得很突兀的我會大笑，因為太明顯了，但是也因為這樣對商品有了印象...哈哈
編劇辛苦啦
45分前