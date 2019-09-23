回歸的日子一天天靠近！官方陸續公開SJ《SS8》、正規9輯《Time Slip》團體宣傳海報

回歸的日子一天天靠近！官方陸續公開SJ《SS8》、正規9輯《Time Slip》團體宣傳海報

KPOP   2019年9月23日   星期一10:08   JiaJia   1

是不是第一次看到曹圭賢染成粉色的頭髮？！ #只有猜不到沒有做不到 #SuperJunior


「SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 8」將於下月（10月）12日、13日，在首爾奧林匹克公園KSPO DOME（體育競技場）舉行，官方公開團體宣傳海報，成員們滿滿的SWAG，姿勢頗有「世紀末感性」。



今日（23日），官方再公開正規9輯《Time Slip》團體宣傳海報。此次主打曲為《SUPER Clap》，包含著「通過拍手，把所有擔心和憂慮都拋在腦後」的愉快訊息，是一首能體現出Super Junior特有輕快能量的歌曲。全專預計於下月（10月）14日下午6時（韓國時間）公開。特別的是，粉絲們都曉得成員們最近頻換髮色，但圭賢的粉色頭髮「保密到家」，這是他第一次以此造型亮相，可謂「驚喜」之一。

（圖片來源：LABEL SJ）

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留言/評論
  • Grace Cheung
    Oscar Chow your friend Venus 著咗跑鞋未？🤣
    55分前
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