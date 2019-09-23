韩剧《浪漫的体质》置入按摩椅，导演&编剧趁机表达心中的无奈？XD

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这么有趣的电视剧，居然只剩两集可看了～！TAT（置入真的好重要）

JTBC 热门金土剧《浪漫的体质》（每周五、六播出）上周末播出的第14集中，巧妙却又刻意的置入按摩椅，还附上说明让观众明白置入的重要性与难处，又引起了网上的一番讨论。

《浪漫的体质》以制作电视剧的环境为素材，看了这部剧的观众们，也藉此了解更多在制作电视剧时的流程与生态，而最新一集就讨论到了「置入」与「赞助」这些事情。



电视剧制作公司的新人（孔明 饰），希望电视剧导演（安宰弘 饰）可以置入按摩椅，但导演认为剧中角色并不是有钱人家，忽然在家里放一个高单价的按摩椅会相当突兀，还抱怨了一下他明白要有PPL（间接植入广告）才有办法好好运作电视剧的拍摄（才能成功拿到广告商的资金赞助）。

▼此段特别提到「置入」的影片：



▼新人因此提供了一个 idea 给导演，两人开始了对於置入按摩椅的幻想，幻想中儿子抱怨觉得太无聊，妈妈说自己已经准备好了（两人还刻意展现了烂演技XD，台词也异常生硬），结果妈妈自己默默坐上按摩椅享受，还说一定要坐满15秒，就这样成功完成置入了，哈哈哈！！！



完成了按摩椅置入后，又加码置入了饮料（这个大家一定很常见吧XDDD），只能说任何置入放在这出剧里，都变得合理又搞笑啊～！



（图自：JTBC Drama）

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