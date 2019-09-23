《阿斯達年代記》幕後花絮像綜藝一樣搞笑！宋仲基捂嘴一笑迷倒眾生❤
韓劇 2019年9月23日 星期一09:15 ZJM
劇組的工作氛圍充滿笑容傳染力~！
《阿斯達年代記》第17集花絮的笑點一個接一個，和戲內緊張氣氛截然相反。薩雅：「哦？ 原來攝像機開著的啊~」
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▼戲內，妥坤傳召米忽前來會面，戲外，米忽跟薩雅開玩笑：「幹嘛不直接用KaKaoTalk~」，薩雅接梗：「早知道就用KaKaoTalk了」XD
▼戲內太遏何抬著薩雅的下巴：「我有說過都在這裡面吧？ 這是我的作品，給我記住了。 」戲外武伯模仿起太遏何的這段台詞，這銷魂的女聲XD
▼拍攝現場如此其樂融融，武伯無端端笑起來，笑聲就傳染般令其他演員也一起開懷大笑。
▼劇組工作人員也很愛開玩笑，突然和演員玩起「記者見面會」的戲碼。 「聽說尼爾哈妥坤身體抱恙？ 」代言人蒙泰回應：「詳情已經在裡面說清楚了。 」繼續追問：「請說一句吧！ 」——韓劇中被記者圍追堵截的場面裡，最經常聽到的台詞。
▼最後薩雅採訪蒙泰：「你認為的瓦韓族顏值前三是誰？ 」蒙泰把自己排在第三，薩雅就問他「那北招呢？」「北招排第7。 」薩雅借著去拍攝為由，順便結束了這個話題...
戳這裡看第17集幕後花絮，真是和正片一樣有趣XD
圖：tvN
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