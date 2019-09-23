《阿斯达年代记》幕后花絮像综艺一样搞笑！宋仲基捂嘴一笑迷倒众生❤
韩剧 2019年9月23日 星期一09:15 ZJM
剧组的工作氛围充满笑容传染力~！
《阿斯达年代记》第17集花絮的笑点一个接一个，和戏内紧张气氛截然相反。萨雅：「哦？ 原来摄像机开著的啊~」
via GIPHY
▼戏内，妥坤传召米忽前来会面，戏外，米忽跟萨雅开玩笑：「干嘛不直接用KaKaoTalk~」，萨雅接梗：「早知道就用KaKaoTalk了」XD
▼戏内太遏何抬著萨雅的下巴：「我有说过都在这里面吧？ 这是我的作品，给我记住了。 」戏外武伯模仿起太遏何的这段台词，这销魂的女声XD
▼拍摄现场如此其乐融融，武伯无端端笑起来，笑声就传染般令其他演员也一起开怀大笑。
▼剧组工作人员也很爱开玩笑，突然和演员玩起「记者见面会」的戏码。 「听说尼尔哈妥坤身体抱恙？ 」代言人蒙泰回应：「详情已经在里面说清楚了。 」继续追问：「请说一句吧！ 」——韩剧中被记者围追堵截的场面里，最经常听到的台词。
▼最后萨雅采访蒙泰：「你认为的瓦韩族颜值前三是谁？ 」蒙泰把自己排在第三，萨雅就问他「那北招呢？」「北招排第7。 」萨雅借著去拍摄为由，顺便结束了这个话题...
戳这里看第17集幕后花絮，真是和正片一样有趣XD
图：tvN
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论