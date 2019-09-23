要當金東旭的站姐沒那麼容易？要當先看真愛指數有像他們兩位那麼高嗎？XD

追星界的老大非各家的站姐莫屬，不少人氣愛豆、演員都有自己的站姐，他們能化腐朽為神奇，為粉絲們奉獻各種本命的美照。
金東旭，憑藉電影《與神同行》和電視劇《客：The Guest》而事業重回巔峰的他最近人氣大爆發，不少人都認為顏值、演技均線上的金東旭是時候該有自己的站姐了，然而粉絲們卻發現，當他的站姐太難了， 至於原因嘛，可能是因為以下這幾位~
河正宇
金東旭和河正宇因為10年前合作過《國家代表》而熟悉，前兩年又陸續合作了《與神同行》系列，算是老相識了。 當河正宇看到金東旭，狀態是這樣的！ 可愛的氣球當然要送給金東旭啦~
我的手堅決不能離開金東旭的身體~
金材昱
還記得哪部經典的韓劇《咖啡王子一號店》嗎，金東旭和金材昱都有參演哦。 而2018年兩人又合拍了電視劇《客：The Guest》。 不管金東旭說什麼，金材昱總是大笑~
金東旭只是拿著麥克風接受採訪，金材昱卻看著他露出欣慰的「爸爸微笑」~
《客：The Guest》的片場花絮中，金材昱總之看到金東旭就是微笑的~心情十分好~
在片場更是肆無忌憚、正大光明的拍攝，頗有種「我是金東旭私人攝影師」的感覺！
啦啦啦啦啦啦，我牽著金東旭的小手啊~兩人要不要這麼可愛~
看完大家都明白了嗎？ 想當金東旭的站姐，還得先掂量下自己的咖位夠不夠及真愛指數有沒有他們那麼高XD~當然，你還得要打得過馬東石！！
「圖：PANN」
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