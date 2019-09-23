《Running Man》超強「團體群舞」終於完整公開，RM 成員們真的太帥氣了！ 演唱會後被粉絲目擊需有人攙扶才能下車…EXO伯賢健康狀況引擔心！本人親自回應：「只是腿麻了…大家知道那種感覺吧？」 《Camping CLub》Fin.K.L時隔14年重現經典舞台《致我的男朋友》《永遠的愛》 「週一陰霾」一掃而光！李壽根老婆SNS分享《去冰島的三餐》片頭 「狂拉人中」引爆笑 回歸的日子一天天靠近！官方陸續公開SJ《SS8》、正規9輯《Time Slip》團體宣傳海報 韓劇《浪漫的體質》置入按摩椅，導演&編劇趁機表達心中的無奈？XD 女生旅行照不會拍？請收下Red Velvet教科書般的POSE教學 《阿斯達年代記》幕後花絮像綜藝一樣搞笑！宋仲基捂嘴一笑迷倒眾生❤ 要當金東旭的站姐沒那麼容易？要當先看真愛指數有像他們兩位那麼高嗎？XD 臺上清純可人臺下豎中指抽煙又喝酒！ARIAZ成員珠恩引爆人品爭議 就是今天！TWICE 回歸在即 最新預告片揭編舞亮點 「青春劇的氣息啊～」Red Velvet Irene＆Wendy撞頭後互看，笑得太可愛又幸福啦！

追星界的老大非各家的站姐莫屬，不少人氣愛豆、演員都有自己的站姐，他們能化腐朽為神奇，為粉絲們奉獻各種本命的美照。

金東旭，憑藉電影《與神同行》和電視劇《客：The Guest》而事業重回巔峰的他最近人氣大爆發，不少人都認為顏值、演技均線上的金東旭是時候該有自己的站姐了，然而粉絲們卻發現，當他的站姐太難了， 至於原因嘛，可能是因為以下這幾位~

河正宇

金東旭和河正宇因為10年前合作過《國家代表》而熟悉，前兩年又陸續合作了《與神同行》系列，算是老相識了。 當河正宇看到金東旭，狀態是這樣的！ 可愛的氣球當然要送給金東旭啦~



via GIPHY

我的手堅決不能離開金東旭的身體~



via GIPHY

via GIPHY

看圖，以下省略1000字~



金材昱

還記得哪部經典的韓劇《咖啡王子一號店》嗎，金東旭和金材昱都有參演哦。 而2018年兩人又合拍了電視劇《客：The Guest》。 不管金東旭說什麼，金材昱總是大笑~



金東旭只是拿著麥克風接受採訪，金材昱卻看著他露出欣慰的「爸爸微笑」~



via GIPHY

《客：The Guest》的片場花絮中，金材昱總之看到金東旭就是微笑的~心情十分好~



via GIPHY

在片場更是肆無忌憚、正大光明的拍攝，頗有種「我是金東旭私人攝影師」的感覺！



啦啦啦啦啦啦，我牽著金東旭的小手啊~兩人要不要這麼可愛~



via GIPHY

看完大家都明白了嗎？ 想當金東旭的站姐，還得先掂量下自己的咖位夠不夠及真愛指數有沒有他們那麼高XD~當然，你還得要打得過馬東石！！



「圖：PANN」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞