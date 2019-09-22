又玩起Cosplay！Uaena在IU出道11週年FM，裝扮成IU的各種造型！

如果你也參加這場FM，想cosplay成怎樣的「IU」？
IU的出道11週年粉絲見面會「▶ II & U' (PLAY, PAUSE AND U)」21日在慶熙大學和平殿堂舉辦。 回想一年前的十週年FM，讓粉絲打扮成「電影主角」，當時粉絲們就已經玩瘋了。
而這次11週年FM的服裝要求是IU的專輯造型、IU的作品造型、IU團隊工作人員以及其他，粉絲們同樣各施其才。
September 21, 2019
▲IU應援棒
September 21, 2019
▲IU主演的電視劇《漂亮男人》角色金普通
September 21, 2019
▲IU《你和我》MV中的鵝
HTTPs://t.co/JYVxzd3v8c pic.twitter.com/vFZPe51APb— IUmushimushi (@IUmushimushi) September 21, 2019
▲IU的IG頭像
▲還有更多，比如《Dream High》金碧淑、《BBI BBI》的造型、《Leon》造型、《孝利家民宿》的造型、紫羅蘭等等，千變萬化，趣味十足。
圖：Twitter、IG@fullmoon.long
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