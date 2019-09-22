【有片】《SJ Returns 3》預告：眾所矚目的「一日經紀人」來了！神童、銀赫、圭賢 最好的和最差的分別是…？
綜藝 2019年9月22日 星期日10:36 JiaJia
相信粉絲們有在網路上看到「一日經紀人」的路透照了吧？明天播出的《SJ Returns 3》中，終於要公開相關片段！神童、銀赫和圭賢紛紛成為「一日經紀人」，誰會獲得讚賞？又是誰獲得責難呢？ #全知干預視角 #全知SJ視角
Super Junior團體綜藝《SJ Returns 3》回顧完成員們最近的行程後，接著播出久違聚餐的部份，而明日（23日）將播出SUJU版本的《全知干預視角》，讓部分成員擔任「一日經紀人」。
經紀人1號是「有SENSE的曹圭賢」，他的藝人是銀赫；經紀人2號是「完美的申東熙」，他的藝人是利特；經紀人3號則是「多才多藝的李赫宰」，他的藝人是神童。
事情會這麼順利嗎？當然不可能！經紀人對自己的藝人逐漸累積「憤怒」，圭賢更表示：「藝人都這樣嗎？好挑剔…」成員們聚在棚內一起看拍攝過程，希澈忍不住說：「要是我一定不做經紀人。」
不只圭賢，銀赫和神童的「忍耐」也是有限度的！（大笑）
而成員們指的「最糟糕的經紀人」、「不能做經紀人」的人，又分別是誰呢？
錄影錄到一半，希澈突然說：「我不錄了！我沒辦法做這樣虛假的節目。」現場到底發生什麼事情，讓希澈有如此大的反應？請持續鎖定節目！
（圖片、影片來源：V LIVE《SJ Returns 3》）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論