又玩起Cosplay！Uaena在IU出道11周年FM，装扮成IU的各种造型！

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如果你也参加这场FM，想cosplay成怎样的「IU」？

IU的出道11周年粉丝见面会「▶ II & U' (PLAY, PAUSE AND U)」21日在庆熙大学和平殿堂举办。 回想一年前的十周年FM，让粉丝打扮成「电影主角」，当时粉丝们就已经玩疯了。

而这次11周年FM的服装要求是IU的专辑造型、IU的作品造型、IU团队工作人员以及其他，粉丝们同样各施其才。

▲IU应援棒

▲IU主演的电视剧《漂亮男人》角色金普通

▲IU《你和我》MV中的鹅

▲IU的IG头像



▲还有更多，比如《Dream High》金碧淑、《BBI BBI》的造型、《Leon》造型、《孝利家民宿》的造型、紫罗兰等等，千变万化，趣味十足。

图：Twitter、IG@fullmoon.long

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