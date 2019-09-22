「跆拳道+KPOP」著名跆拳道團12人混聲組合K-TIGERS ZERO出道，赤腳上臺秀WU藝！
KPOP 2019年9月22日 星期日11:31 ZJM
之前都是cover其他愛豆，現在終於有自己的歌啦~！
K-Tigers是韓國著名的跆拳道團，曾出演Mnet《Hit the Stage》，擅長將跆拳道融入到KPOP舞蹈中，改編cover著名愛豆們的舞蹈影片在YouTube上反響熱烈。
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9月19日，這家跆拳道團正式進軍演藝圈！ 從團中選拔出 7位男成員和5位女成員，組成12人混聲組合K-TIGERS ZERO，成員都是跆拳道4段以上。
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出道迷你首專《喜怒哀樂》有雙主打MV，一首夏日清涼的《NOW》偏重於音樂，一首酷帥動感的《SIDE KICK》偏重於舞蹈，小編私心覺得《NOW》更好聽。
混聲組合在愛豆組合中非常稀少，加上他們跆拳道刀群舞的特色，相信能填補同質化較嚴重的KPOP市場的空缺。
圖：TVDaily、K-TIGERS E&C
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