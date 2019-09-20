「看來愛麗們都是有錢人呢～」EXO KAI同款戒指被粉絲們買到售罄！

也難怪世界級大牌會選中KAI來代言，粉絲們的行動力真的一流！
不久前EXO成員KAI飛往美國拍攝GUCCI的品牌合作寫真，現身機場時不僅從頭到腳都穿著該品牌服裝，就連戒指也GUCCI：
不知是不是因為模特太好看的緣故？ 這個戒指也看起來格外美麗......
於是立即引起韓飯大批購買，並且在Twitter上不斷PO出認證貼文！
「托GUCCI宣傳大使EXO KAI的福，買了戒指！ 實物比預想的好看很多，太喜歡啦！ 」
「選了適合食指的size，托GUCCI KAI的福買了戒指，購物超開心！ 」
「鐘仁昨天出國時戴的戒指太好看了，來商城一看，據說昨天今天都有好多人來過，開心嘿嘿~結果出來的時候手裡就多了一個GUCCI購物袋...... ❤」
也不乏對戒指本身的溢美之詞XD「KAI戴起來就超好看，結果實物更好看，比想像的粗重但卻完全不會too much。 托KAI的福獲得了新戒指，開心！ 」
「賣場沒有適合的size，已經預訂了...... 據說現在全國賣場只剩極少存貨了！ 」
而這只戒指價格幾許呢？ 韓幣33萬元整，大約港幣2164元這樣：
而就在前天，GUCCI更宣佈任命KAI為第一個來自韓國的全球形象大使，並拍攝了2019年秋冬新款眼鏡的代言廣告：
（圖源：KSD，GUCCI等）
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