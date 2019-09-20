「看来爱丽们都是有钱人呢～」EXO KAI同款戒指被粉丝们买到售罄！

也难怪世界级大牌会选中KAI来代言，粉丝们的行动力真的一流！
不久前EXO成员KAI飞往美国拍摄GUCCI的品牌合作写真，现身机场时不仅从头到脚都穿著该品牌服装，就连戒指也GUCCI：
不知是不是因为模特太好看的缘故？ 这个戒指也看起来格外美丽......
於是立即引起韩饭大批购买，并且在Twitter上不断PO出认证贴文！
「托GUCCI宣传大使EXO KAI的福，买了戒指！ 实物比预想的好看很多，太喜欢啦！ 」
「选了适合食指的size，托GUCCI KAI的福买了戒指，购物超开心！ 」
「钟仁昨天出国时戴的戒指太好看了，来商城一看，据说昨天今天都有好多人来过，开心嘿嘿~结果出来的时候手里就多了一个GUCCI购物袋...... ❤」
也不乏对戒指本身的溢美之词XD「KAI戴起来就超好看，结果实物更好看，比想像的粗重但却完全不会too much。 托KAI的福获得了新戒指，开心！ 」
「卖场没有适合的size，已经预订了...... 据说现在全国卖场只剩极少存货了！ 」
而这只戒指价格几许呢？ 韩币33万元整，大约港币2164元这样：
而就在前天，GUCCI更宣布任命KAI为第一个来自韩国的全球形象大使，并拍摄了2019年秋冬新款眼镜的代言广告：
（图源：KSD，GUCCI等）
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