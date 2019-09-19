[綜合]現在流行畫報這樣拍？南柱赫、李鎭赫、車銀優與柳俊烈的POSE？
畫報 2019年9月19日 星期四13:11 Erin
不管是演員或是愛豆，為雜誌或代言品牌所拍攝的帥氣畫報總是大家的最愛，透過不同概念的拍攝展現不同面向的魅力，最近這些帥哥們有志一同都有用手遮臉的動作，大家來看看誰遮臉的樣子最帥呢？
南柱赫日前為時尚雜誌拍攝的一組海報，一張是拉高了黑色高領毛衣遮住鼻子以下，望向鏡頭，另一張則是手遮住了半張臉，俏皮地眨了一邊眼睛手指也呈現V字手勢，非常可愛。
臉蛋天才車銀優近期公開的畫報也是，為了展示手上的美麗戒飾，也用手遮住了大半張臉，只露出充滿氣場的眼神，另一張也是躺在沙發上的慵懶迷濛神情。
被封為醜帥的柳俊烈，也登上時尚雜誌封面，這張望著窗外的雨滴，非常有感覺的照片，臉也被手遮住了一大半露出眼睛，感覺櫥窗上的大手更吸引大家的目光。
近期人氣爆衝的太陽寶寶李鎭赫，也是短時間內接拍了許多雜誌畫報，風格多變，不過遮臉的姿勢也滿常出現的，他遮臉的方式更是多類型，相當有特色。
看了那麼多還是覺得帥哥應該露出全臉來讓大家好好欣賞他們的帥氣，偶爾配合一下攝影風格囉！
照片：ELLE、GRAZIA、COSMOPLITAN、DAZED、Marie Claire、BAZAAR
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