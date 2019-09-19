[综合]现在流行画报这样拍？南柱赫、李鎭赫、车银优与柳俊烈的POSE？
画报 2019年9月19日 星期四13:11 Erin
不管是演员或是爱豆，为杂志或代言品牌所拍摄的帅气画报总是大家的最爱，透过不同概念的拍摄展现不同面向的魅力，最近这些帅哥们有志一同都有用手遮脸的动作，大家来看看谁遮脸的样子最帅呢？
南柱赫日前为时尚杂志拍摄的一组海报，一张是拉高了黑色高领毛衣遮住鼻子以下，望向镜头，另一张则是手遮住了半张脸，俏皮地眨了一边眼睛手指也呈现V字手势，非常可爱。
脸蛋天才车银优近期公开的画报也是，为了展示手上的美丽戒饰，也用手遮住了大半张脸，只露出充满气场的眼神，另一张也是躺在沙发上的慵懒迷蒙神情。
被封为丑帅的柳俊烈，也登上时尚杂志封面，这张望著窗外的雨滴，非常有感觉的照片，脸也被手遮住了一大半露出眼睛，感觉橱窗上的大手更吸引大家的目光。
近期人气爆冲的太阳宝宝李鎭赫，也是短时间内接拍了许多杂志画报，风格多变，不过遮脸的姿势也满常出现的，他遮脸的方式更是多类型，相当有特色。
看了那么多还是觉得帅哥应该露出全脸来让大家好好欣赏他们的帅气，偶尔配合一下摄影风格罗！
照片：ELLE、GRAZIA、COSMOPLITAN、DAZED、Marie Claire、BAZAAR
Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻