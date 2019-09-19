Weki Meki台灣場票價福利公開 11月2日見

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Weki Meki女子團體所屬經紀公司Fantagio Music公佈，11月2日即將在台灣舉行 《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei》粉絲見面會要和粉絲們見面，此次粉絲見面會是Weki Meki在臺灣的第二次粉絲見面會，也是Weki Meki時隔兩年再次與臺灣粉絲見面，正是要爲粉絲留下新的回憶。Weki Meki不僅擁有紮實的唱功和華麗的表演，這次還特別準備了可以和粉絲們談話交流以及互動遊戲等豐富內容，期待與台灣粉絲一起度過愉快的時光。

Weki Meki從第二張單曲《LOCK END LOL》(Rock & Roll) 的主打歌 《Picky Picky》(Picky Picky) 到Season歌曲《Tiky Taka(99%)》展現實力升級大躍進，同時她們也證明了真正的10代ICON的Weki Meki。今年7月Weki Meki從日本開始啟動，《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei 》也同步活躍了她們與各地區粉絲的互動。

Fantagio Music官方表示:「在粉絲們的熱烈支持下，Weki Meki再度來到了臺灣舉辦粉絲見面會，目的就是爲了要展現給大家，更優於以往的新面貌，目前團隊正在竭盡全力演練中，希望大家多多支持。」





另外，於"ATT SHOWBOX大直館" 舉行的《2019 Weki Meki 2nd Wonderful Moment in Taipei 》 即將在9月29日週日上午11點經由KKTIX售票系統準點販售 (網頁建置中)，當天粉絲福利：全場擊掌! 全場座位席（需對號入座）: A區票價NT$3,580，包含粉絲福利團體合照(10人一組) 170名，個人親簽拍立得(不挑款)140名，粉絲簽名會250名，團體親簽海報250名；B區票價NT$2,580，包含粉絲福利團體合照(10人一組) 30名，個人親簽拍立得(不挑款) 20名，粉絲簽名會50名，團體親簽海報 50名。其他各項最新的活動消息，敬請密切關注亞士傳媒粉絲專頁: https://www.facebook.com/asiamedia.com.tw/

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