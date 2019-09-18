貴圈水太深！前愛豆成員揭秘藝人世界的陰暗內幕:：包養&吸毒處處是陷阱

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舞台上的藝人們看上去總是那麼光鮮亮麗萬眾矚目，然而背後的世界卻並非如此，甚至可以說是非常黑暗。

Dal★Shabet出身的Serri就通過個人YouTube頻道揭露了藝人們的陰暗世界，聽完只想說「貴圈水太深」！

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Serri從標題開始就牢牢抓住了觀眾的心，「女團出身的人所揭露的藝人們的黑暗內幕」，從金主說到毒品，尺度極大。 錄影中，Serri被問：「是否接到過包養的提議？ 」，她大膽坦露：「以我經驗來說，每個公司都不一樣，有直接提包養的公司，也有不這樣的，還有就是會有個人聯絡過來，幸好我們代表從來不讓我們去陪酒。 我有接到過包養提議，通過IG的私訊，對方還介紹了自己。 有些人還會因為拒絕被包養就被威脅不讓出道或者角色被換，這種人真的很壞，但也有些人確實會給你幫助。 」



Serri的爆料並未到此結束，還提到了娛樂圈常見的毒品問題，稱：「某愛豆團成員帶著藥箱過來，若無其事地說‘吃了這個心情會變很好，你要不要？ ’我不太吃別人給的東西，就直接拒絕了，之後這個人還上了新聞，現在想起來好想揍他，幹嘛要給我，萬一我什麼都不知道就吃了要怎麼辦？ 不過他現在已經被抓了。 」



看了Serri節目的網民們表示震驚，留言稱：「好奇那個勸人吸毒的人是誰，被抓的就那幾個吧」、「娛樂圈水太深了」、「慾望使人迷了眼」等。

「圖：YouTube」

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