贵圈水太深！前爱豆成员揭秘艺人世界的阴暗内幕:：包养&吸毒处处是陷阱
明星 2019年9月18日 星期三09:10 Rui
舞台上的艺人们看上去总是那么光鲜亮丽万众瞩目，然而背后的世界却并非如此，甚至可以说是非常黑暗。
Dal★Shabet出身的Serri就通过个人YouTube频道揭露了艺人们的阴暗世界，听完只想说「贵圈水太深」！
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Serri从标题开始就牢牢抓住了观众的心，「女团出身的人所揭露的艺人们的黑暗内幕」，从金主说到毒品，尺度极大。 录影中，Serri被问：「是否接到过包养的提议？ 」，她大胆坦露：「以我经验来说，每个公司都不一样，有直接提包养的公司，也有不这样的，还有就是会有个人联络过来，幸好我们代表从来不让我们去陪酒。 我有接到过包养提议，通过IG的私讯，对方还介绍了自己。 有些人还会因为拒绝被包养就被威胁不让出道或者角色被换，这种人真的很坏，但也有些人确实会给你帮助。 」
Serri的爆料并未到此结束，还提到了娱乐圈常见的毒品问题，称：「某爱豆团成员带著药箱过来，若无其事地说‘吃了这个心情会变很好，你要不要？ ’我不太吃别人给的东西，就直接拒绝了，之后这个人还上了新闻，现在想起来好想揍他，干嘛要给我，万一我什么都不知道就吃了要怎么办？ 不过他现在已经被抓了。 」
看了Serri节目的网民们表示震惊，留言称：「好奇那个劝人吸毒的人是谁，被抓的就那几个吧」、「娱乐圈水太深了」、「欲望使人迷了眼」等。
「图：YouTube」
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