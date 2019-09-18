「撕漫男」SF9路雲心動登場，令人心跳加速的22秒最新預告公開！

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Q：「我們班有這麼帥的人嗎？」A：「沒有…但這齣劇有！還不只一個！！！」（新劇《意外發現的一天》主演：路雲&金惠允）

MBC 全新水木劇《意外發現的一天》（又譯：偶然發現的一天／每週三、四播出），公開了男主角路雲所飾演的「13號」登場的心動預告，還有兩張全新的雙人海報。



本劇改編自人氣網漫，講述患有心臟病的女高中生「銀端午」（金惠允 飾）反抗既定命運，收穫愛情的故事。端午出身在富裕家庭且又是獨生女的她，忽然在某一天發現自己只是漫畫中的配角，之後便努力尋找真實的生活與愛情，在過程中遇上了沒有名字向路人甲一般的男高中生「13號」（SF9路雲 飾），兩人展開了一場心跳加速的奇幻羅曼史。



▼最新預告中，「端午」無數次巧遇「13號」，那高挑身材與顏值居然毫無存在感？旁白：「說不定…妳的願望可以實現啊！」、「我們班上有那樣個子高又長得帥的人嗎？」



▼最新釋出的兩版雙人海報裡，風格充滿著漫畫中那種無限奇幻的色彩，分不清現實與夢境的界線，這場校園愛情究竟會如何展開呢～！？



新劇《意外發現的一天》將在10月2日（三）的 20:55 首播。

（圖自：官方海報／MBC drama）

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