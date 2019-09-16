張基龍獨特震驚粉絲：「是頂了一顆貽貝在頭上嗎？ 」
明星 2019年9月16日 星期一11:41 Sani
不知道張基龍究竟是故意做成這樣的髮型，還是事前不知道這次電臺節目實際上是「可以被看到」的呢...... XD
近日演員張基龍做客MBC電臺節目《丁善姬&文天錫的現在是電臺時代》，和大家一起聊了聊最近的新片《壞傢伙們：The Movie》，但更令人矚目的也許卻是他的髮型：
因為這次節目是「能被看見的電臺」，所以張基龍當天的造型都被網友看得一清二楚：頭髮像窗簾一樣從正中間分開兩邊，恰似一隻貽貝張開兩扇殼扣在頭頂一般，遠遠一看仿佛是頭快要被貽貝吃掉了XDDD
網友看到張基龍的可愛模樣忍不住感歎：「全看一張臉拯救了啊！ 」「確實很可愛，但希望下次還是換個髮型......」XDD
另外，張基龍出演的犯罪娛樂動作片《壞傢伙們：The Movie》講述的是首次押運車輛逃跑事件發生後，為了抓住消失的最惡劣的犯罪者，再次聚集的壞傢伙們的故事，本月11日在韓國上映後，中秋期間連續4天佔據票房榜首！ 所以不僅是造型搞笑作品也真的很贊啦~XD
（圖源：《丁善姬&文天錫的現在是電臺時代》等）
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