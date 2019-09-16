张基龙独特震惊粉丝：「是顶了一颗贻贝在头上吗？ 」
明星 2019年9月16日 星期一11:41 Sani
不知道张基龙究竟是故意做成这样的发型，还是事前不知道这次电台节目实际上是「可以被看到」的呢...... XD
近日演员张基龙做客MBC电台节目《丁善姬&文天锡的现在是电台时代》，和大家一起聊了聊最近的新片《坏家伙们：The Movie》，但更令人瞩目的也许却是他的发型：
因为这次节目是「能被看见的电台」，所以张基龙当天的造型都被网友看得一清二楚：头发像窗帘一样从正中间分开两边，恰似一只贻贝张开两扇壳扣在头顶一般，远远一看仿佛是头快要被贻贝吃掉了XDDD
网友看到张基龙的可爱模样忍不住感叹：「全看一张脸拯救了啊！ 」「确实很可爱，但希望下次还是换个发型......」XDD
另外，张基龙出演的犯罪娱乐动作片《坏家伙们：The Movie》讲述的是首次押运车辆逃跑事件发生后，为了抓住消失的最恶劣的犯罪者，再次聚集的坏家伙们的故事，本月11日在韩国上映后，中秋期间连续4天占据票房榜首！ 所以不仅是造型搞笑作品也真的很赞啦~XD
（图源：《丁善姬&文天锡的现在是电台时代》等）
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