玄彬、孫藝珍主演《愛的迫降》開拍啦！網友捕捉到兩人於瑞士的「同框照」
韓劇 2019年9月13日 星期五11:29 JiaJia
《愛的迫降》有「財閥女繼承人」孫藝珍與「北韓特級軍官」玄彬的組合，真的太期待！
《愛的迫降》為熱門劇集《來自星星的你》、《藍色海洋的傳說》朴智恩作家新作，與《火星生活》、《羅曼史是別冊附錄》李政孝導演攜手。描述某天因遭受颶風及滑翔傘事故、在北韓不得不進行緊急迫降的財閥女繼承人尹世莉（孫藝珍 飾），及因為愛她而將她好好隱匿並守護著的特級軍官李正赫（玄彬 飾），兩個不同世界的人的愛情故事。將接檔池昌旭、元真兒主演的tvN週末劇《請融化我》於11月首播。
近期，劇組已到海外取景。地點為瑞士，也有網友目擊兩位演員「同框」，並直呼不可思議。
孫藝珍於個人SNS祝福大家「中秋快樂」。從照片背景可以推測出，應該是在拍攝《愛的迫降》時所留下的紀念。
而曾在電影《機密同盟》飾演北韓刑警「任鐵零」的玄彬，這次的角色是「北韓軍官」。不管是路透照還是近期的活動圖，都可以看出他更加壯碩的上半身，顯然為新作品做足準備。
（圖片來源：theqoo、藝人SNS、電影《機密同盟》）
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