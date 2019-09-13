玄彬、孙艺珍主演《爱的迫降》开拍啦！网友捕捉到两人於瑞士的「同框照」
韩剧 2019年9月13日 星期五11:29 JiaJia
《爱的迫降》有「财阀女继承人」孙艺珍与「北韩特级军官」玄彬的组合，真的太期待！
《爱的迫降》为热门剧集《来自星星的你》、《蓝色海洋的传说》朴智恩作家新作，与《火星生活》、《罗曼史是别册附录》李政孝导演携手。描述某天因遭受飓风及滑翔伞事故、在北韩不得不进行紧急迫降的财阀女继承人尹世莉（孙艺珍 饰），及因为爱她而将她好好隐匿并守护著的特级军官李正赫（玄彬 饰），两个不同世界的人的爱情故事。将接档池昌旭、元真儿主演的tvN周末剧《请融化我》於11月首播。
近期，剧组已到海外取景。地点为瑞士，也有网友目击两位演员「同框」，并直呼不可思议。
孙艺珍於个人SNS祝福大家「中秋快乐」。从照片背景可以推测出，应该是在拍摄《爱的迫降》时所留下的纪念。
而曾在电影《机密同盟》饰演北韩刑警「任铁零」的玄彬，这次的角色是「北韩军官」。不管是路透照还是近期的活动图，都可以看出他更加壮硕的上半身，显然为新作品做足准备。
（图片来源：theqoo、艺人SNS、电影《机密同盟》）
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