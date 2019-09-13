BTS RM生日公開手寫信：「是各位阿米讓今天更加特別，祝願每個人更加幸福」
明星 2019年9月13日 星期五11:30 Sani
昨天是防彈少年團隊長RM的生日，傍晚他在防彈官方Twitter公開了一封手寫信，表達對送來生日祝福的阿米們的感謝❤
以下是手寫信全文：
「Dear.Army
飄雨的夏末，大家都過的好嗎？
其實20歲之前的生日都不太記得了。 現在想想，都有點特別、但又適度地平淡。 尤其是在我明白了生日不是應該由『我』接受祝福的日子，而是應該對『生養我的父母』表達感謝的日子之後，更加如此。 對我而言如此平淡的9月12日，已經過了第7個。
莎士比亞說：「我們通過深愛的朋友為人所知。 」我深刻感悟到，我的今天是因為深愛的大家才被更多人知道，也更加特別。
我想，如果我可以通過愛與瑣碎的真心讓大家被更多人知道，就像一直以來那樣，希望讓哪怕更多一個人了解到那些無法通過語言傳遞的心意。
我不敢說看到了今天湧現出來的所有的愛，但希望通過這篇短短的信表達我的感激。 希望我們更加幸福，哪怕只有一個小時。 我愛你們。 」
RM這番話真的充滿了真心，不僅讓阿米看得超感動，就連其他家的粉絲也動容不已，超羡慕擁有這樣好隊長的阿米！ RM和防彈，都要越來越好啊！
（圖源：BTS Twitter）
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